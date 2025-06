Strade e infrastrutture sotto la lente Pucciarelli ospite di Confcommercio

Strade e infrastrutture al centro del dibattito a La Spezia, con la senatrice Stefania Pucciarelli ospite di Confcommercio. Un'occasione importante per confrontarsi sulle sfide e le opportunità che riguardano il sviluppo economico locale. La discussione, aperta e costruttiva, ha visto la partecipazione dei leader del settore e dei rappresentanti istituzionali, evidenziando come investimenti strategici siano fondamentali per il futuro della regione. Durante la riunione sono stati toccati diversi argomenti strategici: dalla necessità di completare la ...

La senatrice Stefania Pucciarelli ha partecipato all'incontro organizzato da Confcommercio La Spezia. La rappresentante della Lega ha incontrato i rappresentanti del mondo economico locale. Erano presenti il presidente Sergio Camaiora, il direttore Roberto Martini, i membri della giunta dell'associazione e anche alcuni consiglieri del direttivo. Durante la riunione sono stati toccati diversi argomenti strategici: dalla necessità di completare la linea ferroviaria Pontremolese al potenziamento del casello di Ceparana, passando per il miglioramento della connettività nelle Cinque Terre, la valorizzazione di aree dismesse come Arsenale e l'area Enel, lo sviluppo della Zona Logistica Semplificata.

