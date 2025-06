Strade a pezzi degrado e abbandono totale Un mese senza risposta i commissari si attivino

Un quadro allarmante che mette a rischio la sicurezza di cittadini e automobilisti. È ora che i commissari intervengano con decisione e riqualifichino le strade di Caserta, restituendo decoro e sicurezza alla città.

È un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dall’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Caserta, che denuncia il grave stato di dissesto delle strade cittadine e l’assenza di risposte concrete da parte della gestione commissariale. "Un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: strade - pezzi - degrado - abbandono

Strade a pezzi, Sadegholvaad denuncia: "Tagliato il 70% dei fondi, la sicurezza dei cittadini è a rischio" - La Provincia di Rimini subirà un taglio del 70% nei fondi per la manutenzione delle strade, con gravi rischi per la sicurezza dei cittadini.

Biancavilla: ripulito il terreno incolto oggetto di segnalazioni da parte di alcuni residenti di via Fallica Dopo la segnalazione di lunedì scorso, fatta da alcuni residenti di via Fallica a Biancavilla, attraverso Video Star, in merito allo stato di degrado e abbandono i Vai su Facebook

Strada Ravello-Tramonti tra degrado e abbandono: una vergogna sotto gli occhi di tutti; Olbia, edifici tra degrado e abbandono: ora si punta alla riqualificazione; Marsala, periferie dimenticate: il caso di Amabilina tra degrado e richieste di intervento.

Terni, il borgo di Collescipoli tra abbandono e degrado: l'allarme dei residenti - MSN - Palazzo Catucci a Collescipoli, una dimora storica chiusa che non vede alcun progetto per la riapertura, le mura del borgo che cadono a pezzi, le strade che non vengono più pulite dopo che il ... Lo riporta msn.com

Terni, il borgo di Collescipoli tra abbandono e degrado: l'allarme dei residenti - Il Messaggero - Palazzo Catucci a Collescipoli, una dimora storica chiusa che non vede alcun progetto per la riapertura, le mura del borgo che cadono a pezzi, le strade che non vengono più pulite dopo che il ... Da ilmessaggero.it