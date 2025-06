Strada Statale 87 scontro tir-auto | due feriti

Un incidente sulla strada statale 87 Fondo Valle Tammaro, tra Pontelandolfo e Morcone, ha coinvolto un auto e un tir, causando due feriti lievi. La collisione si è verificata nel territorio di Pontelandolfo, con i soccorritori prontamente intervenuti per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente evidenzia l’importanza della prudenza alla guida per garantire la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questo pomeriggio sulla Statale 87 Fondo Valle Tammaro nel tratto tra Pontelandolfo e Morcone, ma in territorio di Pontelandolfo. Il bilancio è di due persone ferite ma a quanto sembra non in modo grave. Il sinistro si è verificato tra una autovettura ed un autoarticolato. I feriti viaggiavano nell’auto e sono stato trasportati in Ospedale dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti. I militari stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strada Statale 87, scontro tir-auto: due feriti

