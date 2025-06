Storico ad Abbadia | abbattuto il ponticello ferroviario in via per Novegolo

unica e avvincente dimostrazione di come il progresso si faccia strada, segnando un nuovo capitolo nella storia di Abbadia. La scena, immortalata in esclusiva, ha catturato l’attenzione di tutti, testimoniando un passo importante verso un futuro più moderno e funzionale per la comunità locale. Un evento che resterà impresso nella memoria di cittadini e passanti, simbolo di cambiamento e rinnovamento.

Intorno all'ora di pranzo un piccolo boato ha sottolineato un momento storico ad Abbadia: il ponticello ferroviario sopra via per Novegolo è stato infatti abbattuto dagli operai al lavoro per conto di Rfi. Come mostriamo nel video, l'escavatore infligge un colpo e il manufatto crolla, in completa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

