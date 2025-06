' ' Storia memoria e identità | evento culturale per Archivio di Stato di Palmi

In occasione del sessantesimo anniversario della Sezione di Archivio di Stato di Palmi, è nata una giornata speciale dedicata a svelare le radici che definiscono la nostra identità. Un'occasione unica per riscoprire storie, ricordi e memorie che hanno plasmato il territorio e la comunità. L’evento “Storia, memoria e identità” sarà un viaggio emozionante nel passato, per capire meglio chi siamo oggi e costruire un domani più consapevole.

In occasione della ricorrenza del sessantesimo anniversario dell’istituzione della Sezione di Archivio di Stato di Palmi, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria e le sue Sezioni di Locri e Palmi, organizzano in collaborazione con l’amministrazione comunale di Palmi, una giornata-evento: ''Storia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - ''Storia, memoria e identità": evento culturale per Archivio di Stato di Palmi

In questa notizia si parla di: palmi - stato - archivio - storia

“I Sigilli dei Papi” testimoni della storia millenaria: una mostra inedita all’Archivio di Stato di Salerno - Scopri l'affascinante mondo della diplomatica pontificia con "I Sigilli dei Papi", una mostra inedita all'Archivio di Stato di Salerno.

“Ho voluto essere qui, a Palmi, per parlare con i giovani, per parlare di rispetto, soprattutto di legalità per affrontare un tema che, come abbiamo visto anche in queste ultime ore, è un tema che coinvolge tutta l'Italia. Però sono rimasto molto colpito dalla storia d Vai su X

IL SOLSTIZIO D’ESTATE E LA MERIDIANA DELLA CATTEDRALE DI ACIREALE: UN INCONTRO TRA SCIENZA, FEDE E STORIA (di Seby Pittera) Il 21 giugno segna il solstizio d’estate, momento astronomico in cui il Sole raggiunge il punto più alto nel cielo Vai su Facebook

Sessant’anni di Archivio a Palmi: cultura, ricerca e conservazione in mostra; Palmi, l’evento per i 60 anni dell’Archivio di Stato | INFO; US Palmese da oggi nelle sale, Manetti: Una storia calabrese che vogliamo entri nel cuore di tutti.

Archivio di Stato. Una storia di ’carte’ lunga 165 anni - la Nazione - In occasione dei 165 anni dell'Archivio di Stato di Siena, il 25 novembre apertura straordinaria e attività per raccontare la sua storia, fatta anche da donne. Lo riporta lanazione.it

La storia d’Italia in mostra all’Archivio dello Stato - Aprirà al pubblico il 22 marzo la mostra “Lo scrigno della memoria” con cui il Museo dell’Archivio mette in mostra più di 150 anni di storia d’Italia, dal Risorgimento alla Repubblica ... Riporta ilsole24ore.com