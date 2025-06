Nel vasto viaggio della vita, il dubbio si rivela il compagno più sincero e complesso, spingendoci a interrogare, riscoprire e reinventare noi stessi. Gérard Thomas, con la sua penna acuta, ci guida attraverso le sfumature di questa emozione universale, svelando come il dubbio possa essere non solo un ostacolo, ma anche una fonte inesauribile di crescita e scoperta. La sua nuova opera, "Storia del dubbio", apre le porte a un mondo di riflessioni profonde e sorprendenti…

Nella vita, come nel mondo, nessuna storia ha un percorso lineare. Ma ci sono innumerevoli deviazioni che conducono verso possibilità inattese e la radice di ogni esitazione, cambio di direzione o ritorno sui propri passi è sempre la stessa: il dubbio. Ed è proprio a questo moto dell'animo che Gérard Thomas dedica il suo nuovo libro, , dopo aver raccontato, sempre per Edizioni Clichy, la Storia della felicità, Storia dell'amore e Storia del vuoto. Se la vita si fosse ripetuta sempre uguale a sé stessa "non avreste in mano questo libro", scrive l'autore, che inizia a indagare l'origine del dubbio in una donna e in un uomo vissuti duecentomila anni fa e che, a un certo punto, hanno deciso di spingersi oltre la foresta, "oltre quella vita, oltre la sopravvivenza.