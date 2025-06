Stop allo spreco dell' acqua arriva l' ordinanza del sindaco | cosa si rischia

Stop allo spreco dell'acqua a Controne: arriva l'ordinanza del sindaco Ettore Poti, un intervento deciso per tutelare questa risorsa preziosa. Il provvedimento mira a prevenire comportamenti dannosi come il lavaggio di veicoli alle fontane pubbliche, che rischiano di compromettere l'ambiente e la disponibilità idrica. Ma cosa si rischia se non si rispetta? Scopriamolo insieme, perché ogni gesto conta per il nostro futuro.

Stop allo spreco di acqua a Controne. Ad emettere l'ordinanza è stato il sindaco Ettore Poti per evitare che i cittadini, ad esempio, utilizzino le fontane pubbliche per lavare i veicoli e altri oggetti versando anche residui in strada.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni per una cifra che può variare da 50 euro a 500 euro in base all'entità del danno ambientale e dello spreco di acqua causato.

