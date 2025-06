Stop all’assegno di inclusione da luglio quando arriva il rinnovo

Con l’arrivo di luglio, circa 400mila famiglie italiane si preparano a ricevere l’ultima ricarica dell’Assegno di inclusione, sostituto del Reddito di cittadinanza. Il pagamento di venerdì 27 segna la conclusione del primo ciclo di 18 mesi, ma è solo un arrivederci: chi desidera rinnovarlo dovrà seguire attentamente le istruzioni per ripartire senza interruzioni e continuare a beneficiare di questa misura di sostegno.

Con l’ultima settimana di giugno alle porte, circa 400mila famiglie italiane si apprestano a incassare l’ultima ricarica dell’ Assegno di inclusione, la misura lanciata con il Decreto Lavoro 2023 per sostituire definitivamente il Reddito di cittadinanza. Il pagamento previsto per venerdì 27 segna la fine del primo ciclo di 18 mesi. A luglio ci si ferma un attimo, ma solo per ripartire: chi vuole rinnovare l’assegno dovrà seguire le istruzioni. Ecco come fare. Assegno di inclusione, in pagamento l’ultima mensilità a giugno. La misura dell’ assegno di inclusione, attiva dal 18 dicembre 2023, prevede un’ erogazione mensile per 18 mesi consecutivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stop all’assegno di inclusione da luglio, quando arriva il rinnovo

In questa notizia si parla di: assegno - inclusione - luglio - stop

Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola - Dal 2025, l'Assegno di inclusione subirà significative modifiche: non basteranno più i requisiti economici per ottenere il sussidio.

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/assegno-inclusione-400mila-famiglie-domani-l-ultimo-pagamento-card-poi-mese-stop-attesa-rinnovo-AHs1ssNB Vai su Facebook

Assegno di inclusione, per 400mila famiglie venerdì l’ultimo pagamento sulla card, poi un mese di stop in attesa del rinnovo; Stop all’assegno di inclusione da luglio, quando arriva il rinnovo; Assegno di Inclusione 2025, stop a luglio, ecco come puoi allungarlo di altri 12 mesi e rinnovarlo in maniera corretta.

Assegno di inclusione, per 400mila famiglie domani l’ultimo pagamento sulla card, poi un mese di stop in attesa del rinnovo - La scadenza dei 18 mesi interessa quanti hanno iniziato a percepire il sostegno economico da gennaio 2024, dal 1 luglio potranno richiederlo all’Inps per altri 12 mesi ... Riporta ilsole24ore.com

Assegno di inclusione in scadenza per 400mila famiglie, come richiedere il rinnovo da luglio 2025 - L’assegno di inclusione, introdotto dall’Inps per sostenere famiglie in difficoltà, terminerà a giugno 2025 per 400mila nuclei; il rinnovo richiede verifica requisiti e domanda dal primo luglio 2025. Come scrive gaeta.it