Stop al lavoro quando è troppo caldo arriva l' ordinanza regionale

In Toscana, la salute dei lavoratori viene tutelata con una nuova ordinanza regionale: quando i livelli di stress termico raggiungono il massimo, tra le ore 12:30 e le 16:00 è vietato svolgere attività fisica intensa all'aperto. Con questa misura, la regione si impegna a prevenire pericolosi colpi di calore e a garantire un ambiente di lavoro più sicuro durante le giornate più calde dell’estate.

Nel giorni classificati con un livello di rischio stress termico ‘alto’ - nella mappa Worklimate -sarà in vigore in Toscana il divieto di lavorare tra le ore 12:30 e le ore 16:00 per chi svolge attività fisica intensa con esposizione prolungata ai raggi solari. A stabilirlo il presidente della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

