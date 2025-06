Stop al body shaming alla Camera c’è ok alla proposta di legge | il 16 maggio Giornata nazionale Scuole e istituzioni in prima linea per autostima dei giovani

È tempo di dire basta al body shaming: un fenomeno che, troppo spesso, mina l’autostima e la salute mentale dei nostri giovani. Con l’approvazione della proposta di legge alla Camera e la proclamazione del 16 maggio come Giornata nazionale, scuole e istituzioni si mobilitano per promuovere autostima e rispetto. È un passo fondamentale verso un futuro in cui ogni ragazzo possa sentirsi valorizzato e sicuro di sé.

Il body shaming, ovvero la derisione o discriminazione basata sull’aspetto fisico, è un fenomeno dilagante che colpisce soprattutto adolescenti e giovani, minando autostima e salute mentale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In diretta dalla Camera dei Deputati la dichiarazione di voto di Roberto Giachetti sul Pdl bodyshaming Vai su Facebook

