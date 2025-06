Stop ai mezzi pesanti lungo la statale 16 tra Vasto e Ortona nei mesi estivi

Per garantire una viabilità più sicura e fluida durante i mesi estivi, la seconda commissione del consiglio regionale ha approvato all’unanimità una risoluzione che limita il traffico dei mezzi pesanti sulla statale 16 tra Vasto e Ortona. Un passo importante per alleggerire questa arteria strategica, puntando sull’autostrada A14 come alternativa principale. Questa decisione rappresenta un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza delle strade.

La seconda commissione in consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione per veicolare il traffico sull'autostrada A14 al fine di contenere il traffico di mezzi pesanti sulla statale 16 tra Vasto Sud e Ortona. La risoluzione è stata presentata da Francesco Taglieri, capogruppo del.

