Stop ai finanziamenti Berlino chiude i rubinetti per le Ong del Mediterraneo

L’interruzione dei finanziamenti da parte di Berlino mette a rischio le operazioni delle ONG nel Mediterraneo, lasciando in stand-by i soccorsi umanitari essenziali. Dopo aver erogato 2 milioni di euro nel 2024 e 900mila nel primo semestre del 2025, il governo tedesco ha deciso di fermare i fondi, lasciando Sea-Eye e altre organizzazioni in balia dell’incertezza. Una scelta che potrebbe avere conseguenze drammatiche sulle vite in mare.

Nel primo semestre del 2025 sono stati erogati 900mila euro per le Ong, nel 2024 furono 2milioni. Ora il governo tedesco ferma tutto. Sea-Eye: "Saremo costretti a restare in porto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Stop ai finanziamenti". Berlino chiude i rubinetti per le Ong del Mediterraneo

In questa notizia si parla di: stop - finanziamenti - berlino - chiude

Musk annuncia lo stop ai finanziamenti a Trump: “Ho già fatto abbastanza” - Elon Musk annuncia di aver deciso di ridurre drasticamente i finanziamenti alla campagna di Donald Trump, dichiarando di aver già fatto abbastanza.

Stop ai finanziamenti. Berlino chiude i rubinetti per le Ong del Mediterraneo; Migranti, Berlino: stop ai finanziamenti alle Ong nel Mediterraneo; Migranti, Berlino: Stop ai finanziamenti alle ong nel Mediterraneo - LaPresse.

"Stop ai finanziamenti". Berlino chiude i rubinetti per le Ong del Mediterraneo - Nel primo semestre del 2025 sono stati erogati 900mila euro per le Ong, nel 2024 furono 2milioni. Scrive ilgiornale.it

Unicredit, stop di Berlino su Commerz. Il cancelliere Merz: "Scalata ostile" - Oggi la sentenza del Tar sul ricorso di Banco Bpm . Secondo msn.com