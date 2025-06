Steve la prima immagine del nuovo attesissimo film Netflix con Cillian Murphy

Nuovo film targato Netflix, che promette di conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e l’interpretazione magistrale di Cillian Murphy. Dopo aver lasciato il segno in Peaky Blinders e Oppenheimer, l’attore si prepara a sorprendere ancora una volta. E ora, ecco la prima immagine esclusiva di scena, che svela un assaggio di quello che ci attende in questa attesa produzione. Non resta che scoprire insieme i dettagli di questa nuova avventura cinematografica.

Su Netflix sta per arrivare un nuovo film con protagonista uno degli attori più apprezzati del momento, Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer e ora abbiamo a disposizione la primissima immagine di scena. Dopo il successo del film di Christopher Nolan, Murphy sarà protagonista di un.

