Stellantis il ceo Filosa alla prima Town Hall mondiale | Mettiamo il cliente al centro

Roma, 25 giugno 2025 – In un evento storico, il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha inaugurato la sua prima Town Hall mondiale, portando il messaggio che mettere il cliente al centro è la vera priorità. Da Torino, con partecipanti in presenza e collegamenti globali, Filosa ha dimostrato un approccio autentico e vicino al cuore dell’azienda. Prima dell’incontro, un caloroso momento di condivisione con gli operai di Mirafiori ha rafforzato l’impegno di Stellantis verso una leadership più umana e attenta alle persone.

Roma, 25 giugno 2025 – La prima Town Hall mondiale, il nuovo ceo del Gruppo Stellantis, Antonio Filosa, l’ha tenuta da Torino per tutti i dipendenti, 700 in presenza all'Heritage Hub, tutti gli altri in collegamento. Prima dell’appuntamento globale, il neo ad ha voluto incontrare un gruppo di circa 300 operai dei vari stabilimenti del complesso di Mirafiori: con selfie e scatti a go go e un pranzo comune con gli operai a base di pizza e sfogliatelle in segno delle sue origini napoletane. Nella Town Hall mondiale Filosa ha esordito: "Il nostro obiettivo è chiaro, prendere le decisioni giuste, mettendo al primo posto le nostre persone, ponendo il nostro cliente al centro di tutto ciò che facciamo e, in questo modo, creando valore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net