Stellantis ha tre nuovi top manager | chi sono Monica Genovese Emanuele Cappellano e Davide Mele

Stellantis accelera verso il futuro, rafforzando il suo leadership team con tre talentuosi italiani: Monica Genovese, Emanuele Cappellano e Davide Mele. Con l’ingresso di queste figure di spicco, la casa automobilistica punta a innovare e consolidare la propria posizione globale. Lunedì 23 giugno, Antonio Filosa ha ufficialmente preso le redini come amministratore delegato, dando il via a una nuova fase strategica, e ora scopriamo chi sono i protagonisti di questa rinascita.

Lunedì 23 giugno Antonio Filosa ha assunto ufficialmente il ruolo di amministratore delegato di Stellantis e ha annunciato, con effetto immediato, il suo nuovo "leadership team". Nella squadra operativa entrano altri tre italiani: Davide Mele che dirigerĂ l'area product planning, Monica Genovese. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Stellantis ha tre nuovi top manager: chi sono Monica Genovese, Emanuele Cappellano e Davide Mele

