Stefano Pioli lascia l’Al Nassr e torna in Italia | sarà il nuovo allenatore della Fiorentina

Stefano Pioli lascia l’Al Nassr dopo un’esperienza breve ma intensa e si prepara a tornare con entusiasmo in Italia come nuovo allenatore della Fiorentina per la stagione 2025-2026. La sua scelta di riabbracciare il calcio italiano segna un nuovo capitolo della sua carriera, arricchito dai ringraziamenti di Cristiano Ronaldo. Al...

Stefano Pioli dice addio all’ Al Nassr e si prepara a tornare in Serie A per guidare la Fiorentina nella stagione 2025-2026. La notizia è stata ufficializzata oggi, mercoledì 25 giugno 2025, dal club saudita, che ha annunciato la separazione con l’ex tecnico del Milan dopo appena una stagione in Arabia Saudita. Ad accompagnare l’addio anche il saluto speciale di Cristiano Ronaldo, che ha voluto ringraziare pubblicamente l’allenatore italiano. Al Nassr e Pioli si separano dopo una stagione. Con un comunicato ufficiale diffuso attraverso i propri canali, l’ Al Nassr FC ha confermato la fine del rapporto con Stefano Pioli: “L’Al Nassr comunica che Stefano Pioli e il suo staff non sono più alla guida della prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Stefano Pioli lascia l’Al Nassr e torna in Italia: sarà il nuovo allenatore della Fiorentina

In questa notizia si parla di: nassr - stefano - pioli - allenatore

L’Atalanta per il dopo Gasp pensa a Stefano Pioli, vincolato fino al 2027 con l’Al Nassr - Dopo l'addio di Gasperini, l'Atalanta si prepara a un nuovo capitolo con Stefano Pioli, attuale allenatore dell'Al Nassr vincolato fino al 2027.

Translate postCRISTIANO #RONALDO RINGRAZIA #PIOLI L'Al-Nassr ha salutato Stefano #Pioli, destinato al ritorno alla #Fiorentina, e la stella portoghese, su X, ha voluto ringraziare pubblicamente il suo ex allenatore Vai su X

Dolce ritorno sulla panchina della Fiorentina: Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Viola A riportarlo è Fabrizio Romano: sarà quindi l'ex Milan e Al-Nassr il successore di Palladino a partire da luglio, dopo aver sistemato alcune pratiche burocratiche Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo saluta Pioli: il messaggio social; L'Al Nassr annuncia il divorzio da Pioli: l'ex allenatore del Milan è pronto per la Fiorentina; Pioli non è più l'allenatore dell'Al-Nassr: è ufficiale, l'annuncio del club saudita.

Pioli lascia l’Al Nassr: è ufficiale. Ora può firmare con la Fiorentina - Stefano Pioli non è più l'allenatore dell' Al Nassr: è lo stesso club saudita a comunicarlo con una nota ufficiale. Secondo msn.com

L'Al Nassr annuncia il divorzio da Pioli: l'ex allenatore del Milan è pronto per la Fiorentina - "Il club annuncia ufficialmente la fine del rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra Stefano Pioli. Lo riporta msn.com