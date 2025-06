Stefano Pioli addio all’Arabia | lo aspetta la Fiorentina

Dopo un'esperienza turbolenta in Arabia Saudita, Stefano Pioli si prepara a riabbracciare la sua vecchia casa, la Fiorentina. La sua avventura internazionale, tra alti e bassi, sembra giunta al termine, aprendo le porte a un possibile ritorno in maglia viola, dove ha lasciato un segno indelebile come calciatore e allenatore. È il momento di scrivere un nuovo capitolo: la Fiorentina lo aspetta a braccia aperte.

Un flop milionario in Arabia Saudita, il rientro in Italia nella Viola ove è stato calciatore e allenatore

