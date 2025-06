Stefano Foresi e la camera ardente il feretro è stato portato in Sala consiliare

La città di Ancona si stringe in un abbraccio collettivo per onorare la memoria di Stefano Foresi, il caro assessore scomparso. Dopo un commovente arrivo, il feretro è stato accolto nella Sala consiliare, dove cittadini e amici potranno rendergli omaggio fino alle 20 di oggi. Un momento di profonda riflessione e ricordo che testimonia l’affetto e la stima di tutta la comunità.

ANCONA – Il feretro contenente la salma di Stefano Foresi è giunta poco fa a Palazzo del Popolo per essere posizionato nella Sala consiliare del Comune di Ancona. Le visite a “l’assessore” saranno possibili dalle 12 alle 20 di oggi, mercoledì 25 giugno 2025. Accompagnato dalla famiglia, ad. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

