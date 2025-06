Stefania Nobile torna in libertà | Non spacciava droga né gestiva prostitute nella Gintoneria di Lacerenza gestiva la contabilità

Stefania Nobile, figlia della celebre Wanna Marchi, torna in libertà dopo tre mesi di arresti domiciliari. La giudice ha accolto l’istanza del suo legale, revocando la misura e imponendo solo l’obbligo di dimora. La vicenda, piena di colpi di scena, ha attirato l’attenzione di tutta Italia. Ma cosa si cela realmente dietro questa intricata storia? Scopriamolo insieme.

Milano – Stefania Nobile, figlia della nota televenditrice Wanna Marchi, è tornata in libertà dopo tre mesi di arresti domiciliari. La giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fazio ha revocato la misura cautelare, accogliendo l’istanza presentata dal legale Liborio Cataliotti e sostituendola con l’ obbligo di dimora. La sessantenne era stata arrestata il 4 marzo scorso insieme all’ex compagno Davide Lacerenza nell’ambito dell’inchiesta milanese che ha coinvolto la Gintoneria e il privé La Malmaison, locali al centro di un presunto giro di prostituzione e spaccio di droga. Perché sono stati revocati i domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stefania Nobile torna in libertà: “Non spacciava droga né gestiva prostitute nella Gintoneria di Lacerenza, gestiva la contabilità”

In questa notizia si parla di: gestiva - stefania - nobile - libertà

Stefania Nobile torna in libertà: “Non spacciava droga né gestiva prostitute nella Gintoneria di Lacerenza, gestiva la contabilità”; Cosa fa Stefania Nobile oggi: le attività imprenditoriali e la nuova vita in Albania con Wanna Marchi; In giro con la Lamborghini, a tavola con lo champagne. La nuova vita Wanna Marchi e Stefania Nobile.