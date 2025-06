Stefania Nobile fuori Davide Lacerenza no | il giudice libera la figlia di Wanna Marchi Caso Gintoneria | perché il suo ex resta ai domiciliari

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, torna a respirare dopo oltre tre mesi di arresti domiciliari. La giudice Alessandra Di Fazio ha accolto l’istanza del suo avvocato, revocando la misura restrittiva e concedendole maggiore libertà di movimento sotto l’obbligo di dimora. Una svolta importante nel caso della gintoneria, che solleva speranze di un percorso più sereno. La decisione arriva dopo che...

Stefania Nobile, la 60enne figlia di Wanna Marchi, può almeno tornare a uscire di casa, dopo oltre tre mesi di arresti domicilia. La giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fazio ha accolto l’istanza del suo avvocato Liborio Cataliotti e ha revocato la misura restrittiva. La donna resta però sottoposta all’obbligo di dimora, una misura cautelare meno severa che le consente maggiore libertĂ di movimento. La decisione arriva dopo che Nobile era stata arrestata lo scorso 4 marzo insieme all’ex compagno Davide Lacerenza nell’ambito dell’inchiesta milanese che ha scoperchiato il presunto giro di prostituzione e droga tra la Gintoneria e il privĂ© La Malmaison. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: stefania - nobile - giudice - figlia

Stefania Nobile torna in libertà : “Non spacciava droga né gestiva prostitute nella Gintoneria di Lacerenza, gestiva la contabilità ” - Stefania Nobile, figlia della celebre Wanna Marchi, torna in libertà dopo tre mesi di arresti domiciliari.

Stefania Nobile fuori, Davide Lacerenza no: il giudice libera la figlia di Wanna Marchi. Caso Gintoneria: perché il suo ex resta ai domiciliari; Stefania Nobile torna in libertà : “Non spacciava droga né gestiva prostitute nella Gintoneria di Lacerenza, gestiva la contabilità ”; Arrestati a Milano Stefania Nobile e l'ex compagno, droga e prostitute ai clienti della Gintoneria.

Stefania Nobile torna in libertà: “Non spacciava droga né gestiva prostitute nella Gintoneria di Lacerenza, gestiva la contabilità” - La sessantenne, figlia di Wanna Marchi, era stata arrestata a marzo nell’inchiesta su prostituzione e droga ... Come scrive msn.com

Revocati gli arresti domiciliari per Stefania Nobile nell’inchiesta sulla gintoneria a Milano - Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, ottiene la revoca degli arresti domiciliari con obbligo di dimora nell’inchiesta milanese su prostituzione e traffico di droga legata a Gintoneria e La Malmais ... Si legge su gaeta.it