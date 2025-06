Stavo per Rimanerci Secco La Lettera di Prosperococco a Biondi Contro le Barriere Architettoniche

In un appello acceso pubblicato su Facebook, Massimo Prosperococco ha sferrato un duro colpo al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, denunciando con veemenza le barriere architettoniche che ancora ostacolano la città. La sua missiva mette in luce le criticità nella gestione delle opere di ricostruzione post-terremoto e la mancanza di attenzione verso le esigenze di chi vive con difficoltà. È giunto il momento di ascoltare e agire per un futuro più inclusivo.

L'Aquila - In una missiva pubblicata su Facebook, Massimo Prosperococco rivolge un appello urgente al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, denunciando le criticità e le barriere architettoniche che ostacolano la mobilità nella città, soprattutto per le persone con disabilità, gli anziani e chi si muove con difficoltà. Prosperococco contesta la gestione delle opere di ricostruzione post-terremoto, evidenziando come, nonostante gli investimenti e i progetti approvati, L’Aquila sia tornata indietro negli standard di accessibilità, trasformandosi in un ambiente spesso pericoloso e poco inclusivo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - "Stavo per Rimanerci Secco", La Lettera di Prosperococco a Biondi Contro le Barriere Architettoniche

In questa notizia si parla di: prosperococco - biondi - barriere - architettoniche

