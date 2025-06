Stasera in tv Rain Man con Tom Cruise e Dustin Hoffman | la vera storia di Kim Peek che ha ispirato il film

Questa sera, in prima serata, torna su TV “Rain Man” con Tom Cruise e Dustin Hoffman, ma sapevate che il film si ispira alla vera storia di Kim Peek? Un genio con capacità straordinarie e sfide uniche, Kim ha ispirato il personaggio di Hoffman, portando alla luce il mondo affascinante delle persone con autismo e sinestesia. Scopriamo insieme chi era Kim Peek, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della cultura pop e della ricerca neuroscientifica.

