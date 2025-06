Starmer sull' Ucraina la Nato non cambia posizione

Keir Starmer chiarisce che, nonostante l'assenza di una condanna esplicita alla Russia nel documento finale del vertice NATO, la posizione di sostegno all'Ucraina rimane invariata. Durante la conferenza stampa post-summit, il premier britannico ha sottolineato la determinazione dei leader a continuare a esercitare pressioni su Vladimir Putin per ottenere un cessate il fuoco. La tenacia dell'Alleanza si conferma, insomma, più forte che mai, con l'obiettivo di favorire una soluzione duratura e pacifica.

L'assenza di una condanna della Russia nel documento finale odierno del vertice Nato, non significa che la posizione di sostegno dell'Alleanza all' Ucraina "sia cambiata". Lo ha affermato il premier britannico Keir Starmer nella sua conferenza stampa del dopo summit. Starmer sostenendo di aver colto nei suoi contatti con gli altri leader "una vera determinazione" a rinnovare le pressioni su Vladimir Putin per un " cessate il fuoco senza condizioni". "Il presidente Zelensky ha indicato da molte settimane la sua volontà" al riguardo, "ora è tempo che Putin, il quale mena il can per l'aia, si presenti al tavolo" negoziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Starmer, sull'Ucraina la Nato non cambia posizione

