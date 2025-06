Star Wars la star di Madame Web Dakota Johnson in lizza per un ruolo nella saga?

Star Wars sta per tornare a conquistare i cuori dei fan, e questa volta con un tocco di glamour: Dakota Johnson, nota per il suo ruolo in Madame Web, è tra le candidate principali per un ruolo da protagonista nella saga. Dopo il successo di The Mandalorian e l’attesissimo Starfighter di Shawn Levy, il franchise si prepara a nuove avventure epiche, rendendo ogni dettaglio più emozionante che mai. Resta sintonizzato, perché il futuro della galassia lontana lontana promette scintille!

Da un franchise a un altro, Johnson sarebbe una delle principali candidate a una parte da protagonista in uno dei prossimi film di Star Wars Il franchise di Star Wars è pronta al ritorno nelle sale cinematografiche con The Mandalorian e Grogu e il successivo Starfighter di Shawn Levy che sta prendendo forma grazie all'aggiunta di attori come Ryan Gosling e Mia Goth. Nel suo nuovo scoop quotidiano, il noto insider Daniel Richtman ha riportato che la star di Madame Web Dakota Johnson sarebbe stata ingaggiata dalla Lucasfilm per un ruolo non rivelato in uno dei prossimi progetti della saga di Star Wars. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars, la star di Madame Web Dakota Johnson in lizza per un ruolo nella saga?

