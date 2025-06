Stagione buona ma più sicurezza e certezze

La stagione estiva si apre con segnali positivi, confermando una tendenza stabile e fiduciosa. I balneari del litorale esprimono ottimismo sulle presenze turistiche, soprattutto da Pisa, Livorno e Valdera, ma sottolineano l'importanza di rafforzare la sicurezza e garantire certezze per il futuro del settore. Fabrizio Fontani, presidente Sib-Confcommercio, invita le autorità a intervenire affinché si possano consolidare questi risultati e risolvere le criticità ancora presenti, affinché questa stagione possa diventare un punto di svolta duraturo.

La stagione estiva parte "in linea con quella degli ultimi anni". I balneari del litorale sono abbastanza ottimisti sulle presenze, ma chiedono anche più attenzione alla sicurezza e anche certezze sul futuro del settore. "Le presenze sono stabili – spiega Fabrizio Fontani, presidente Sib-Confcommercio – abbiamo prevalentemente le famiglie che vengono da Pisa, Livorno e anche dalla Valdera". Fontani che fa appello alla politica per mettere fine all'incertezza legata alla Bolkestein. "Non possiamo investire così", aggiunge il vicepresidente di Fiba-Confesercenti Pisa Gianni Rebecchi (nella foto).

