Stadio a Pietralata Veloccia | Inaugurazione nel 2027 2028? Questo va chiesto alla Roma

Roma si appresta a vivere una nuova era calcistica con la costruzione del tanto atteso stadio a Pietralata, previsto per il 2027-2028. L’Assessore Maurizio Veloccia ha aggiornato i tifosi e cittadini sullo stato dei lavori: “Stiamo conducendo tutte le indagini sul campo, fondamentali per finalizzare il progetto”. La domanda che rimane aperta ora è: sarà questa la volta buona per vedere il nuovo cuore sportivo della città finalmente realizzato?

Intervenuto a Radio Roma Sound, nel corso del programma Ancora piĂą Inascoltabili, l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha parlato degli sviluppi sul nuovo stadio della Roma: “Noi adesso stiamo facendo tutte le indagini sul campo che ovviamente non potevano essere fatto in una fase di approvazione di uno studio di fattibilitĂ . La Roma ha fatto le sue indagini vegetazionali, noi stiamo facendo le nostre indagini con l’agronomo di cui lei parla. Li noi lavoreremo affinchĂ© tutto il verde che si perde con la realizzazione dello stadio possa essere recuperato nelle aree attualmente incolte dello SDO di Pietralata”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio a Pietralata, Veloccia: “Inaugurazione nel 2027/2028? Questo va chiesto alla Roma”

In questa notizia si parla di: roma - stadio - veloccia - pietralata

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - ...situazione è degenerata, si è generata un'atmosfera di conflitto e disagio. I comitati locali, preoccupati per l'impatto del cantiere sulla comunità , hanno mobilitato i residenti nel tentativo di fermare l'iter dei lavori.

Translate post?Stadio della Roma a Pietralata, Veloccia: "Il bosco non creerà ritardi" #ASRoma #Veloccia https://vocegiallorossa.it/primo-piano/stadio-della-roma-a-pietralata-veloccia-il-bosco-non-creera-ritardi-269179… Vai su X

Il sopralluogo dell’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, per verificare lo stato di avanzamento degli scavi archeologici a Pietralata, nell’area del nuovo stadio della Roma Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Pietralata, con nuovo stadio 9 ettari di superficie a verde; Stadio della Roma a Pietralata, il comune recupera “l’area occupata” dall’autodemolitore; Stadio della Roma, l'assessore Veloccia: Tutto procede, ecco quando arriverà il progetto definitivo.

Stadio Roma, Veloccia: “Progetto definitivo in autunno, si decide entro l’anno” - "Stiamo mettendo la Roma nelle condizioni di poter avere tutte le indicazioni procedurali, anche in termini tecnici, per poter realizzare questo stadio", ha aggiunto l'assessore ... Da msn.com

A Pietralata l’assessore Veloccia presenta il parco da 7 ettari e dove sorgerà lo stadio della Roma - Il sopralluogo dell'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, per verificare lo stato di avanzamento degli scavi archeologici a Pietralata, nell'area ... Scrive fanpage.it