In un turbinio di decisioni e sorprese, il calcio dilettantistico si prepara a un nuovo capitolo. La squalifica del dirigente Saccardi e la penalizzazione del Trinità scuotono il girone C, riscrivendo le gerarchie e alimentando il suspence tra tifosi e appassionati. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire come evolveranno le sorti di questa appassionante competizione.

Evaporati i 4 punti raccolti sul campo, il Trinità si è visto infliggere anche una multa di 50 euro per responsabilità oggettiva dal giudice sportivo del Csi. Infine il dirigente Fabrizio Saccardi (foto), tesserato anche come giocatore locale sempre nei Dilettanti, è stato squalificato fino al 5 luglio. La nuova classifica del girone C: Tricolore Carpineti Valestra 7; Castelnovo Capitale 5; Querciolese 4; Trinità 0. Le altre decisioni dopo la terza giornata del Torneo della Montagna. Out fino al 1° luglio il mister Fausto Monelli (Collagna) per 3ª ammonizione. Multe di 75 euro a Castellarano, Castelnovo Capitale e Villa Minozzo per accensione e lancio di fumogeni in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Squalificato . Saccardi

