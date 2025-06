Spunta una manina sinistra dietro il killer di Villa Pamphili | le prove della truffa ai danni dei cittadini sono state manipolate?

Una misteriosa manina si nasconde dietro il killer di Villa Pamili, tentando di cancellare le tracce di una truffa orchestrata con sangue e inganni. Open rivela che le schede dei film spacciati da Francis Kaufmann, detenuto in Grecia per un duplice omicidio, sono state manipolate, gettando nuova luce su un caso che si infittisce di giorno in giorno. La verità sta emergendo, ma fino a dove arriveranno gli inganni?

C’è una « una misteriosa manina » che tenta di cancellare la scia di inganni e sangue lasciata da Francis Kaufmann. Lo rivela Open: qualcuno sta manomettendo le schede originali dei film spacciati dal presunto regista e produttore, oggi detenuto in Grecia, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Un caso che si gonfia di giorno in giorno: dalle truffe milionarie ai fondi per il cinema ai corpi senza vita di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. La “manina rossa” dietro il killer di Villa Pamphili. Aveva messo in piedi un teatrino ben oliato. Usava alias a volontà, accostava il proprio nome a quello di star internazionali, si presentava come attore, produttore, regista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spunta “una manina sinistra” dietro il killer di Villa Pamphili: le prove della truffa ai danni dei cittadini sono state manipolate?

