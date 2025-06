Sprint per Núñez | sì del giocatore Chiesa idea per le fasce

Il mercato del Napoli accelera: dopo aver ricevuto il via libera di Darwin Núñez, con contatti diretti a Liverpool, i partenopei puntano anche su Federico Chiesa come opzione per le fasce. Un’intesa che potrebbe rafforzare la rosa azzurra e portare nuova linfa offensiva alla squadra. Con leegende in evoluzione, il club azzurro non si ferma e prepara ulteriori mosse strategiche per rafforzare l’organico.

Napoli a lavoro su Darwin Núñez: apertura del giocatore, contatti diretti a Liverpool. Chiesa tra le opzioni per le fasce Il Napoli guarda in casa .

Chiesa verso il Napoli: trattativa avanzata, c’è l’ok del giocatore - La trattativa per portare Federico Chiesa al Napoli sta guadagnando slancio, con l'approvazione del giocatore stesso.

