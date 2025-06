Sprint per Noa Lang | affare da 25 milioni vicino alla chiusura

Il mercato si infiamma: spunta un affare da 25 milioni di euro per Noa Lang, ormai prossimo alla conclusione. Secondo Ciro Venerato al Tg Rai, le trattative stanno entrando nella fase finale, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire il futuro del talento olandese. Una operazione che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico di questa stagione. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa trattativa cruciale.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Napoli a un passo da Noa Lang: affare da 25 milioni di euro più bonus - Intanto continua il pressing per Beukema e Ndoye ma il Bologna vuole 80 milioni ... Segnala msn.com

Noa Lang è a un passo dal Napoli, il PSV ha detto finalmente sì: le cifre dell'affare - La società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis ha praticamente definito l'acquisto del calciatore ora al PSV, Noa Lang. msn.com scrive