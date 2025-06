Spray al peperoncino per fermare una rissa in metro a Barberini | diversi passeggeri intossicati

Una scena di tensione e caos ha sconvolto la metro A a Roma, quando uno spray al peperoncino è stato utilizzato durante una rissa a bordo di un convoglio. Diversi passeggeri sono rimasti intossicati, costringendo le autorità a evacuare il vagone per garantire la sicurezza di tutti. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della gestione della violenza nei mezzi pubblici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda.

Sarebbero diversi i passeggeri rimasti intossicati per dello spray al pepronicno spruzzato su un convoglio della metro A a Roma per una rissa. Il convoglio è stato evacuato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spray - rissa - metro - diversi

Spray al peperoncino per fermare una rissa in metro a Barberini: diversi passeggeri intossicati; Panico nella metro A, spruzzato spray al peperoncino. Stazione chiusa 20 minuti: tre arresti; Metro A Barberini, borseggiatori spruzzano lo spray al peperoncino nel vagone: paura fra i passeggeri e ragazza intossicata.

Spray al peperoncino per fermare una rissa in metro a Barberini: diversi passeggeri intossicati - Sarebbero diversi i passeggeri rimasti intossicati per dello spray al pepronicno spruzzato su un convoglio della metro A a Roma per una rissa ... Lo riporta fanpage.it

Roma: borseggiatori usano spray urticante sulla metro, panico a malori nella stazione Barberini - MSN - Dopo la rissa di pochi giorni fa, ancora caos nella stazione Barberini della metro, a Roma, a causa dei borseggiatori che assediano passeggeri e turisti. msn.com scrive