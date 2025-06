Spotify potrebbe tornare sui suoi passi con il tasto Crea

Spotify sembra ascoltare le richieste degli utenti e potrebbe tornare indietro sulla decisione di rendere il tasto “Crea” disattivabile. Dopo le numerose critiche legate alla memoria muscolare e all'esperienza d'uso, la piattaforma sta valutando un possibile aggiornamento per migliorare la soddisfazione degli ascoltatori. La domanda ora è: riuscirà Spotify a conciliare innovazione e feedback degli utenti?

Spotify valuta di rendere disattivabile il tasto “Crea” dopo le numerose critiche degli utenti legate alla memoria muscolare L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Spotify potrebbe tornare sui suoi passi con il tasto Crea

In questa notizia si parla di: spotify - tasto - crea - potrebbe

Il tasto ”Mi sento fortunato” potrebbe essere sacrificato in nome dell’AI - Google sta esplorando nuove opzioni per il tasto dell'AI Mode, valutando la possibilità di sacrificare il noto pulsante "Mi sento fortunato".

Leonardo, 11 anni e la sorella disabile. Trovate le puntate del Babysitter sul mio canale Youtube e Spotify! Gifted By Galatine Vai su Facebook

Spotify potrebbe tornare sui suoi passi con il tasto Crea; L’IA di Spotify compone playlist basate su descrizioni testuali; Spotify introduce il tasto “Snooze”: addio alle canzoni troppo ripetute.

Spotify: tasto Snooze per i brani molto ascoltati - Punto Informatico - Spotify sta implementando un nuovo pulsante “Snooze” che permette di rimuovere temporaneamente una traccia da quelle consigliate nel caso in cui sia stata ascoltata troppe volte e si desideri pertanto ... punto-informatico.it scrive

Spotify: tasto Sonore per i brani molto ascoltati - MSN - Spotify: arriva il tasto “Snooze” Da tenere presente che per il momento si tratta ancora di un test destinato esclusivamente agli abbonati Premium e non di una funzione aggiunta ufficialmente ... Come scrive msn.com