Sposo muore colpito da un fulmine mentre è in viaggio di nozze

Un evento tragico sconvolge una coppia di sposi appena partita per il viaggio dei loro sogni. Dopo aver rimandato più volte questa meravigliosa vacanza, Jake Rosencranz, 29 anni, residente in Colorado, ha perso la vita colpito da un fulmine durante il viaggio di nozze. Un dramma improvviso che ci ricorda quanto la fortuna possa essere fragile e imprevedibile. La storia di questa giovane coppia ci invita a riflettere sulla brevità e la potenza della natura.

Quel viaggio di nozze lo avevano rimandato più volte. Adesso erano finalmente riusciti a concedersi una meravigliosa vacanza, ma quel momento di serenità si è trasformato in un dramma. Un uomo di 29 anni, Jake Rosencranz, residente in Colorado, è morto mentre stava trascorrendo la luna di miele. 🔗 Leggi su Today.it

