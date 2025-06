Spose da record le 5 celeb che hanno cambiato il maggior numero di outfit nel giorno del sì

Il giorno del matrimonio si trasforma in un palcoscenico di stile e creatività, e queste cinque celebrità hanno fatto il loro debutto con un record di outfit sorprendenti. Dalla tradizione alle scelte audaci, hanno saputo catturare l’attenzione degli ospiti con look diversi per ogni momento speciale. Ma tra tutte, nessuna si avvicina alle vette di originalità di Lauren Sánchez, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel mondo delle nozze glamour.

Ecco le star che hanno stupito gli ospiti abbinando look diversi ai momenti più significativi delle nozze: se la consuetudine di solito ne contempla due c'è chi ha voluto «esagerare» scegliendone. giusto «qualcuno» in più. Ma nessuna a oggi ha toccato le vette inarrivabili che pare toccherà Lauren Sánchez.

