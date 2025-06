Sportelli unici CUP di Collecchio e Traversetolo più aperture nei mesi estivi

A causa di imprevisti e assenze impreviste, le aperture degli sportelli unici CUP a Collecchio e Traversetolo sono state rimodulate durante i mesi estivi. Questa decisione mira a garantire comunque un servizio efficiente e accessibile ai cittadini, rispettando al contempo le ferie del personale. Restate aggiornati sulle future aperture e approfittate dei servizi offerti, perché la salute non va in vacanza!

Assenze impreviste di alcuni operatori, in un periodo nel quale corre l’obbligo di osservare la programmazione delle ferie del personale, hanno determinato la rimodulazione delle aperture degli sportelli unici – CUP della Casa della salute di Collecchio e della Casa della salute di Traversetolo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

A Collecchio e Traversetolo nuovi orari estivi per gli sportelli unici-CUP. Dal 3 giugno: lo sportello della Casa della salute di Traversetolo è aperto martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il giovedì anche dalle 14.30 alle 17 lo sportello della Casa dell

