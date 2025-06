‘Sport per Crescere’ nuovo progetto della Fondazione Niguarda

Un nuovo percorso di speranza e rinascita prende il via con "Sport per Crescere", il progetto innovativo della Fondazione Ospedale Niguarda. Alla cerimonia di inaugurazione, presieduta da importanti figure regionali, si è dato il via a un'iniziativa che mira a contrastare l'abbandono e a promuovere il benessere dei giovani. Un passo deciso verso un futuro più inclusivo e solidale, dove lo sport diventa strumento di crescita e speranza.

(Adnkronos) – Alla presenza di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, e di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia, si è svolta presso il Centro di Riabilitazione Equestre Vittorio di Capua dell’Ospedale Niguarda la cena di gala che ha ufficialmente inaugurato "Sport per Crescere", il nuovo progetto di Fondazione Ospedale Niguarda volto a contrastare l'abbandono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

'Sport per Crescere', nuovo progetto della Fondazione Niguarda

