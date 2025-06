‘Sport per Crescere’ nuovo progetto della Fondazione Niguarda

Con una serata di speranza e impegno, la Fondazione Niguarda ha dato il via a "Sport per Crescere", un progetto innovativo dedicato ai giovani. Alla presenza di autorità e professionisti del settore, questa iniziativa mira a combattere l'abbandono sportivo tra gli adolescenti, promuovendo il loro benessere fisico e mentale. Un passo importante verso un futuro più sano e attivo per i nostri giovani...

(Adnkronos) – Alla presenza di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, e di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia, si è svolta presso il Centro di Riabilitazione Equestre Vittorio di Capua dell’Ospedale Niguarda la cena di gala che ha ufficialmenteinaugurato”Sport per Crescere”, il nuovo progetto di Fondazione Ospedale Niguarda volto a contrastare l’abbandono sportivo tra gli adolescenti e a promuovere il loro benessere psicofisico. Insieme al Presidente Fontana e all’Assessore Bertolaso, che hanno sottolineato l’alto valore educativo e sociale del progetto, nonché l’attenzione rivolta da Regione Lombardia al ruolo dello sport come strumento di crescita e formazione della persona, hanno portato il saluto delle istituzioni anche Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani Regione Lombardia, e Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili Comune di Milano. 🔗 Leggi su Seriea24.it

'Sport per Crescere', nuovo progetto della Fondazione Niguarda; "L'Arte che cura". Capolavori di Brera all'ospedale Niguarda. E'la volta della Madonna del velo del Sassoferrato..

