Sport femminile Siglata la carta etica

Il Comune di [Nome città] dà un passo deciso verso l’uguaglianza di genere nello sport femminile, sottoscrivendo la "Carta Etica per il Superamento dei Divari e delle Discriminazioni di Genere". Questa importante iniziativa, promossa dal Soroptimist Club e dalla Commissione Pari Opportunità, testimonia l’impegno condiviso per creare un ambiente più equo e inclusivo. La firma rappresenta un punto di partenza concreto per trasformare le parole in azioni tangibili a favore delle atlete di domani.

Il Comune ha sottoscritto la "Carta Etica per il Superamento dei Divari e delle Discriminazioni di Genere nello Sport Femminile". La firma ufficiale al documento, promosso dalla sezione versiliese del Soroptimist Club in collaborazione con la commissione pari opportunità, è stata apposta due giorni fa nella sala del consiglio comunale. Il testo della Carta impegna il Comune alla promozione, nell'ambito delle sue competenze e in collaborazione con associazioni, enti e società, dell'abbattimento di ogni stereotipo e pregiudizio, incoraggiando in particolare le bambine e i bambini a interessarsi e praticare la disciplina sportiva che più interessa loro.

