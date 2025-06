Sport e buon cibo | torna il Valponte Party al Maglietto di Campomorone

Preparati a vivere un fine settimana all'insegna di energia, convivialità e inclusione al Valponte Party 2025! L'evento, in programma il 28 e 29 giugno al Maglietto di Campomorone, unisce sport e buon cibo in una cornice di divertimento per tutte le età. Un’occasione unica per condividere momenti speciali, scoprire nuove passioni e rafforzare il senso di comunità. Non mancare, perché questa festa promette di essere indimenticabile!

Tutto pronto per il Valponte Party 2025: sport, inclusione e divertimento per tutte le età Si alza il sipario sulla nuova edizione del Valponte Party, la grande festa sportiva e sociale in programma sabato 28 e domenica 29 giugno presso l’impianto sportivo del Maglietto di Campomorone. Due. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sport e buon cibo: torna il Valponte Party al Maglietto di Campomorone - Domenica 29 giugno il testimone passa alla Valponzio Cup, (torneo di calcio giovanile femminile), al Green Volley (torneo di pallavolo mista) e al Maglietto Trophy (torneo di calciobalilla). Come scrive genovatoday.it

