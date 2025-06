Spoleto auto sulla scalinata che porta al duomo Turisti multati

In un episodio che ha fatto il giro del web, una coppia di turisti a Spoleto ha provocato sorpresa e polemiche percorrendo in auto la storica scalinata che conduce al Duomo, una zona pedonale. Un gesto forse impulsivo o frutto di disattenzione, ma che ha attirato l’attenzione delle autorità e dei cittadini. La sanzione è arrivata immediata, sottolineando l’importanza di rispettare le regole per preservare il patrimonio e la sicurezza di tutti.

Spoleto, 25 giugno 2025 – In pieno giorno hanno percorso in auto (probabilmente per errore) la scalinata, ovviamente solo pedonale, che porta alla piazza sulla quale si affaccia il Duomo di Spoleto e così una coppia di turisti, marito e moglie, sono stati sanzionati dalla polizia locale. Il video nel quale compare la vettura, un'utilitaria, è finito su Internet. In esso si vede l'auto percorrere la scalinata in discesa. A bassa velocità e sobbalzando. I due sono stati identificati dalla polizia locale. Si tratta di una coppia di turisti regolarmente autorizzati ad accedere al centro storico perché in possesso di un permesso rilasciato alla moglie del conducente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spoleto, auto sulla scalinata che porta al duomo. Turisti multati

In questa notizia si parla di: spoleto - auto - scalinata - turisti

Con l'auto giù dalla scalinata del duomo di Spoleto. A bordo una coppia di turisti: il video; Turisti con l'auto sulla scalinata verso il Duomo di Spoleto; Il video dei turisti che sbagliano strada e finiscono con l'auto sulla scalinata del Duomo di Spoleto.

Spoleto, auto sulla scalinata che porta al duomo. Turisti multati - Lentamente e sobbalzando la coppia percorre la scalinata, ovviamente solo pedonale, ritratti in un video diventato virale ... Come scrive msn.com

Il video dei turisti che sbagliano strada e finiscono con l’auto sulla scalinata del Duomo di Spoleto - Protagonista della scena una coppia di turisti che aveva un permesso ad accedere al centro storico pedonale di Spoleto in auto per disabilità ma per sbaglio ... Riporta fanpage.it