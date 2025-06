Spirit World | la recensione del film con Catherine Deneuve in viaggio per il Giappone

Scopri “Spirit World”, il film che accompagna Catherine Deneuve in un affascinante viaggio tra le suggestive terre del Giappone, dalla frenetica metropoli alle tranquille campagne e spiagge. Un percorso esistenziale intriso di riflessioni filosofiche e fantasmi simbolici, diretto con sensibilità dal cineasta singaporiano Eric Khoo. Mauro Donzelli ci guida attraverso questa poesia visiva, svelando i segreti di una narrazione profonda e coinvolgente che lascia il segno.

Catherine Deneuve torna al cinema con Spirit World – La Festa delle Lanterne, dal 26 giugno 2025 - Catherine Deneuve, icona del cinema europeo, torna trionfalmente sul grande schermo con "Spirit World – La Festa delle Lanterne", una straordinaria esplorazione tra vita e Aldilà.

Spirit World - La Festa delle Lanterne, Khoo sceglie il minimalismo e porta lo spettatore al pathos - Un'esplorazione intima di elaborazioni del lutto e legami famigliari compromessi. Lo riporta mymovies.it