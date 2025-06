Spider-Man | Brand New Day – interrompe un trend Marvel durato 17 anni ed è la scelta giusta

Spider-Man: Brand New Day sta rivoluzionando il Marvel Cinematic Universe, interrompendo un trend durato 17 anni e aprendo nuove strade per i nostri eroi preferiti. Con il ritorno di Tom Holland e l’attesissimo debutto di Jon Bernthal come Punisher, il film si prepara a scrivere un capitolo cruciale. Scopri perché questa scelta è la mossa giusta per il futuro del MCU e cosa ci riserva il prossimo capitolo delle avventure Marvel.

Spider-Man: Brand New Day si preannuncia come un capitolo cruciale per il Marvel Cinematic Universe. Il film, che vedrĂ il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter ParkerSpider-Man prima di Avengers: Doomsday, introdurrĂ una novitĂ attesissima: il ritorno sul grande schermo di Jon Bernthal come Frank CastlePunisher. Questa mossa interrompe un'assenza cinematografica del personaggio durata 17 anni, segnando un'evoluzione significativa per il vigilante. Cosa Sappiamo di Spider-Man: Brand New Day. Diretto da Destin Daniel Cretton, che prende il testimone da Jon Watts dopo la trilogia di Spider-Man: Homecoming, Brand New Day è ambientato dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home.

