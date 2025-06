Spese per riarmarsi promesse a Trump per chi non lo dovesse fare scatteranno sanzioni o programmi rieducativi della Troika militare?

Le tensioni internazionali stanno raggiungendo livelli di alta tensione, con promesse di sanzioni o programmi rieducativi per chi non si armerà come promesso. Ma cosa succede se i governi falliscono nel raggiungere gli obiettivi? In un contesto così delicato, le possibilità di escalation sono concrete, e il rischio di interventi militari o invasioni si fa sempre più reale. La domanda è: quali saranno le conseguenze di questo gioco di potere?

Ora, domando, che succede se i governi non raggiungeranno il target? Saranno invasi dalla Nato? O bombardati dall'America? Mark Rutte ha scritto un messaggino confidenziale a Donald Trump, convinto di contare su un galateo istituzionale. Ma siccome il presidente degli Stati Uniti considera il.

