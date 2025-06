Spese militari Meloni | ‘non distoglieremo un euro dalla tutela degli italiani’

Il recente impegno del governo Meloni sulle spese militari rappresenta un passo cruciale per garantire la sicurezza nazionale senza compromettere le risorse dedicate alla tutela degli italiani. In un contesto globale complesso, questi investimenti sono fondamentali per rafforzare la nostra difesa in modo sostenibile e responsabile. La promessa è chiara: “Non distoglieremo un euro dalla tutela degli italiani”, perché la sicurezza rimane la nostra priorità assoluta.

“Questo è un vertice importante anche per gli impegni che vengono assunti. Sono impegni significativi e sostenibili per l’Italia. Si tratta di spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza in un contesto che lo necessita, ma in una dimensione che ci consente di assumere questi impegni sapendo già che non distoglieremo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Spese militari, Meloni: ‘non distoglieremo un euro dalla tutela degli italiani’

In questa notizia si parla di: spese - distoglieremo - militari - meloni

Le comunicazioni della premier Meloni in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue: “La rotta del Governo è chiara, Italia protagonista e costruttrice... Vai su Facebook

Vertice Nato, ecco l'accordo: 5% del Pil per le spese militari. Meloni: «Non distoglierà un euro da priorità i; Meloni dice che l'aumento delle spese militari al 5% è sostenibile ma non spiega dove prenderà i soldi; Vertice Nato, gli alleati aumentano le spese militari, successo di Trump.

Meloni dice che l’aumento delle spese militari al 5% è sostenibile ma non spiega dove prenderà i soldi - Al vertice Nato i Paesi alleati hanno trovato l'intesa attorno all'aumento al 5% delle spese militari, obiettivo richiesto con forza dagli Stati Uniti ... Lo riporta fanpage.it

Nato, Meloni sul 5% del Pil per le spese militari: “Impegno sostenibile, non 1 euro distolto da altre priorità” - 'E' un vertice importante anche per gli impegni che vengono assunti, significativi e sostenibili, lo voglio ribadire: per l'Italia spese necessarie per rafforzare ovviamente la nostra difesa, la nostr ... Segnala informazione.it