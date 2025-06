Spese militari la Spagna si sfila e Trump si infuria | È terribile quello che hanno fatto pagheranno il doppio dei dazi

Le tensioni tra alleanze e nazioni continuano a scuotere i vertici internazionali. La decisione della Spagna di ridurre le spese militari ha scatenato l'ira di Donald Trump, che prevede conseguenze economiche pesanti per il Paese iberico. Un confronto che mette in evidenza come le divergenze sulle spese militari possano influenzare pesantemente le relazioni tra alleati. Ma cosa succederà ora? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata vicenda.

"È terribile quello che ha fatto la Spagna. Penso che siano l’unico Paese che non pagherà l’intero importo". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non usa mezzi termini per descrivere la sua delusione al termine del vertice Nato a L'Aia (Olanda). Il tycoon non ha preso bene la mossa di. 🔗 Leggi su Today.it

Il 5% del Pil in spese militari? Anche no. La Spagna si ribella a Trump e inguaia la Nato: «Irrazionale e incompatibile col welfare» - A poche settimane dal vertice NATO, la Spagna di Pedro Sánchez si schiera contro l’idea di destinare il 5% del Pil alle spese militari, evidenziando come questa scelta possa danneggiare il benessere sociale e i valori del welfare.

