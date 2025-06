Spese militari al 5% il video in cui Sanchez annuncia che la Spagna non aderirà al piano Nato | In guerra nessun vincitore

In un contesto internazionale sempre più complesso, le decisioni sulla spesa militare assumono un ruolo cruciale. Sanchez ha annunciato che la Spagna non aderirà al piano NATO, destinando circa il 2,1% del PIL alle difese. Questa scelta riflette una posizione di autonomia e prudenza di fronte alle sfide globali, dimostrando che in guerra, come si dice, “nessun vincitore”. Ma quali sono le conseguenze di questa decisione?

“I tecnici delle nostre forze armate sono stati chiari, concisi e molto professionali nei loro calcoli: secondo le loro stime, la Spagna dovrà destinare circa il 2%, precisamente il 2,1% del Pil per l’acquisto e il mantenimento di tutto il personale, tutte le attrezzature e tutte le infrastrutture richieste dall’Alleanza per far fronte con le nostre capacità alle minacce e alle sfide” che dobbiamo affrontare, pertanto “per il governo spagnolo non ha senso spendere il 5% del Pil” per la difesa. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa in cui ha dato notizia del raggiungimento di un accordo con la Nato rispetto alla percentuale di spesa per la difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spese militari al 5%, il video in cui Sanchez annuncia che la Spagna non aderirà al piano Nato: “In guerra nessun vincitore”

