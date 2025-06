Spese militari al 5% del PIL entro il 2035 il PD all’attacco del governo | 100 miliardi in più per la difesa tagli a sanità e scuola tasse in aumento e rischio di sacrificare il welfare per compiacere gli USA

L’Italia si avvicina a un bivio cruciale: aumentare le spese militari al 5% del PIL entro il 2035 potrebbe trasformare radicalmente il nostro futuro. Mentre il governo punta su più armamenti, crescono le preoccupazioni di tagli ai servizi essenziali come sanità e scuola, con tasse in aumento e il rischio di sacrificare il welfare per allinearsi alle richieste internazionali. È il momento di riflettere: quale strada vogliamo per il nostro paese?

Un futuro con più armi e meno servizi pubblici. È questo lo scenario che si profila per l’Italia dopo l’accordo raggiunto al vertice Nato, secondo l’allarme lanciato da Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari - Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un cambio di rotta nelle spese militari, confermando l'obiettivo del 2% del Pil.

"Gli alleati si impegnano a investire il 5 percento del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035". Lo si legge nella dichiarazione finale del summit Nato all'Aia, nei Paesi Bassi. Dal documento, Vai su Facebook

Oltre al genocidio di palestinesi ora l'attacco all'Iran: qualcuno ha intenzione di fermare il criminale Netanyahu o vogliamo lasciare a lui la decisione di farci trascinare tutti in un conflitto dagli effetti devastanti e imprevedibili senza neppure battere ciglia? L’Euro Vai su X

Sull’aumento delle spese militari italiane deciso dalla NATO si stanno dando i numeri - Durante il dibattito nell’aula della Camera di lunedì, Elly Schlein ha accusato Meloni di mentire, «perché portare al 5 per cento la spesa militare da noi vorrebbe dire 87 miliardi in più all’anno e ... Secondo ilpost.it

Spese militari, la Spagna si sfila e Trump si infuria: "È terribile quello che hanno fatto, pagheranno il doppio dei dazi" - Il premier Pedro Sánchez ha firmato l'accordo Nato che impegna gli Stati a investire di più nell'esercito, ma ha annunciato ... Segnala today.it