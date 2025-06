Sperone 35enne si toglie la vita in un deposito agricolo | indagano i Carabinieri

Un tragico episodio scuote Sperone: un uomo di 35 anni, originario della Colombia, si è tolto la vita all’interno di un deposito agricolo, lasciando la comunità sgomenta. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per chiarire le motivazioni di questo gesto drammatico e fare luce su un dolore che ha colpito profondamente il piccolo paese. La vicenda ci ricorda l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio e di supportare chi attraversa momenti difficili.

SPERONE – È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, in via Lagnitiello, alla periferia del comune di Sperone. Un uomo di 35 anni, di origine colombiana, è stato trovato privo di vita all’interno di un deposito appartenente a un’azienda agricola del posto. L’intervento dei Carabinieri Secondo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

