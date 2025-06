Sperimentazione ' progetto di vita' Forza Italia | Norme regionali troppo rigide emerse le prime criticità

Giovedì pomeriggio, a Forlì, la Terza Commissione consiliare esaminerà l'attuazione del decreto legge 62/2024, un passo cruciale per definire il progetto di vita personalizzato dei disabili. Dopo le prime criticità emerse, tra norme regionali troppo rigide e bisogni delle famiglie, si apre un dibattito importante sulla sperimentazione e sulle norme che regolano questa delicata tematica. È fondamentale capire come questa riforma possa realmente migliorare la qualità di vita delle persone coinvolte.

Giovedì pomeriggio, in Terza Commisione consiliare, si procederà alla verifica dell'attuazione a Forlì del decreto legge 62 del 2024 che definisce la condizione di disabilità, la valutazione multidimensionale e il 'progetto di vita' individuale e personalizzato da parte delle famiglie e delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sperimentazione 'progetto di vita', Forza Italia: "Norme regionali troppo rigide, emerse le prime criticità"

In questa notizia si parla di: progetto - vita - sperimentazione - forza

