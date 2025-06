Speed 25.062025 America vs Scozia

Benvenuti, appassionati di wrestling! Il torneo Speed 25062025 sta infiammando l’America e la Scozia, con sfide mozzafiato per conquistare la sfidante di Sol Ruca. Tra vittorie sorprendenti come quella di Alba Fyre e le imminenti semifinali, il percorso verso il titolo si fa sempre più avvincente. Chi solleverà la coppa e si guadagnerà l’onore di affrontare la campionessa? Restate sintonizzati: il destino si decide tra battaglie epiche e colpi di scena!

Ciao Bro di Zona Wrestling, inizia il torneo per determinare la sfidante di Sol Ruca, la quale potrebbe ogni tanto portarsi anche il titolo Speed appresso come fa col Nordamericano, insomma così fa intendere che le 2 cinture non abbiano lo stesso valore -Alba Fyre batte B-Fab con la Gory Bomb in 2:32 minuti Settimana prossima anzi già questo venerdì ci sarà la seconda semifinale del torneo, Thea Hail affronterà Nikkita Lyons. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net